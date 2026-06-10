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Nhân viên SpaceX vỡ òa sung sướng khi tên lửa Falcon 9 hạ cánh thành công

Ngày 21/12/2015, tầng đẩy của tên lửa Falcon 9 đã hạ cánh thành công xuống một bãi đáp sau khi đưa vệ tinh lên quỹ đạo.
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