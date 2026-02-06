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Nhân viên ngân hàng ở Hà Nội, ngày đi làm, tối bán khoai nướng

Nguyễn Hiếu, một nhân viên ngân hàng ở Hà Nội chọn bán thêm khoai nướng buổi tối sau giờ tan làm.
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