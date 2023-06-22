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Nhân viên ngân hàng bán thông tin cá nhân của khách chỉ với... 200.000 đồng

Với mỗi thông tin được trao đổi, mua bán trót lọt, nhân viên ngân hàng trong đường dây phạm tội được trả ít nhất 200.000 đồng.
Đọc thêm : Nhân viên ngân hàng bán thông tin cá nhân của khách chỉ với... 200.000 đồng