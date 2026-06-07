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Nhân viên khách sạn gặp tai nạn hy hữu

Một nhân viên khách sạn tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong khi đang vận chuyển hành lý cho khách đã bước thẳng xuống bể bơi vì tưởng nhầm rằng mặt nước là sàn nhà.
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