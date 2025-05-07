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Nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị hành hung

Một nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bất ngờ bị một nam thanh niên hành hung khi đang làm việc tại Khoa hồi sức.
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