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Nhan sắc xinh đẹp của nữ Trung úy tham gia diễu binh sáng 30/4

Nhiều người tấm tắc trước nhan sắc xinh đẹp của nữ Trung úy Nguyễn Hương Diễm Quỳnh khi cô tập luyện cũng như tham gia lễ diễu binh, diễu hành ngày 30/4.
Đọc thêm : Nhan sắc xinh đẹp của nữ Trung úy tham gia diễu binh sáng 30/4