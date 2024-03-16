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Nhan sắc khác lạ của hot girl Trung Quốc "nghiện" dao kéo từ năm 13 tuổi

Tiểu Z Na Na (20 tuổi) luôn bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình. Cô đã trải qua hàng trăm ca phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài giống người nổi tiếng.
Đọc thêm : Nhan sắc khác lạ của hot girl Trung Quốc "nghiện" dao kéo từ năm 13 tuổi