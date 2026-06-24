Video
video cùng chuyên mục

Nhận kết quả thi tuyển vào lớp 10, hai cha con ôm nhau bật khóc

Ngày kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 hiện rõ trên màn hình laptop, cha con anh Hoàng Nam và bé Thiện Như vỡ òa, ôm nhau bật khóc vì điểm thi cao hơn kỳ vọng.
Đọc thêm : Nhận kết quả thi lớp 10, hai cha con ôm nhau bật khóc