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Nhận hòa trong trận World Cup, CĐV Nhật ở lại dọn rác và nói lý do gây sốt

Dù nhận kết quả hòa với đội Hà Lan trong khuôn khổ World Cup 2026, các CĐV Nhật Bản vẫn ở lại thu dọn rác do khán giả để lại sau trận đấu.
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