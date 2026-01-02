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Nhân chứng kể vụ cháy khiến ít nhất 40 người có thể thiệt mạng ở Thụy Sĩ

Đọc thêm : Nhân chứng kể vụ cháy khiến ít nhất 40 người có thể thiệt mạng ở Thụy Sĩ