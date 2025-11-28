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Nhân chứng kể khoảnh khắc cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún ở Hà Nội

Đọc thêm : Nhân chứng kể khoảnh khắc cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún ở Hà Nội