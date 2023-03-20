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Nhận biết các loại thực phẩm chứa độc tố chết người botulinum

Botulinum là một trong những loại độc tố mạnh nhất. Chỉ cần hấp thụ với liều lượng 1,3-2,1 nanogam/kg thể trọng cũng đã có thể gây chết người.
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