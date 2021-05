Nhạc sỹ An Thuyên đã yên nghỉ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Sáng nay (9/7), sau Lễ viếng, lễ truy điệu Thiếu tướng, nhạc sỹ An Thuyên tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng - Hà Nội) kết thúc, thi hài Nhạc sỹ An Thuyên được chuyển lên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) an táng