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Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM thi công xuyên đêm trước Lễ hội Tết Việt 2026

Cận Tết, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM thi công xuyên đêm để kịp hoàn thiện không gian Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026, sẵn sàng đón người dân tham quan.
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