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Nhà tương lai học dự đoán con người sẽ bất tử vào năm 2030

Liệu rằng con người có sớm đạt tới trạng thái bất tử, duy trì sự sống mãi mãi?
Đọc thêm : Nhà tương lai học dự đoán con người sẽ bất tử vào năm 2030