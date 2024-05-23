Video
video cùng chuyên mục

Nhà trường thưởng 3 chỉ vàng cho học sinh xuất sắc trong lễ bế giảng

Lễ bế giảng năm học 2023-2024 Trường THCS&THPT M.V. Lômônôxốp gây ấn tượng với màn đồng diễn lá cờ Tổ quốc và trao chỉ vàng cho học sinh tiêu biểu.
Đọc thêm : Nhà trường thưởng 3 chỉ vàng cho học sinh xuất sắc trong lễ bế giảng