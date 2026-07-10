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Nhà Trắng phủ kín bạt, cạo bỏ lớp sơn tích tụ 150 năm

(Dân trí) - Nhà Trắng phủ kín bạt để cạo bỏ lớp sơn tích tụ khoảng 150 năm trên hàng cột đá. Tổng thống Donald Trump cho biết việc này nhằm bảo vệ công trình.
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