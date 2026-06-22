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Nhà Trắng giới thiệu chuyên cơ Không lực một của Tổng thống Trump

Trang mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng vừa đăng tải đoạn video giới thiệu chuyên cơ Không lực Một mới sẽ phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
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