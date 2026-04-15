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Nhà siêu mỏng, siêu méo tại tuyến đường dài 470m mới giải phóng mặt bằng

Loạt nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên tại tuyến đường dài 470m mới giải phóng mặt bằng ở phường Hoàng Mai, Hà Nội.
Đọc thêm : Loạt nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên trên đoạn đường 470m ở Hà Nội