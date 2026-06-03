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Nhà máy vũ khí Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine tại Tambov

Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào nhà máy vũ khí của Nga sau khi Moscow mở đợt không kích quy mô lớn vào Kiev.
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