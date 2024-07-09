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Nhà máy thủy điện cấm đường, người dân vật vã leo núi về nhà

Bị nhà máy thủy điện Đạ Dâng "khóa" lối đi, người dân phải leo đường dốc núi trơn trượt về nhà. Nhiều người ngã nhào, bỏ xe lại trên nền bùn đất.
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