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Nhà máy lọc dầu ở vùng Kuban của Nga bốc cháy

Nhà máy lọc dầu ở vùng Kuban của Nga bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine rạng sáng 28/6.
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