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Nhà máy lọc dầu của Nga ở Sloviansk-on-Kuban bốc cháy do UAV Ukraine

Hình ảnh được cho là nhà máy lọc dầu Nga ở Sloviansk-on-Kuban bốc cháy sau một cuộc tấn công ban đêm của UAV Ukraine.
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