Video
video cùng chuyên mục

Nhà máy đào bới 20 tấn rác tìm 6,5 chỉ vàng cho người dân

Phải mất hơn 10 giờ tìm kiếm, đào bới hơn 20 tấn rác, các nhân viên nhà máy mới tìm thấy khoảng 6,5 chỉ vàng trao trả cho người dân.
Đọc thêm : Nhà máy đào bới 20 tấn rác tìm 6,5 chỉ vàng cho người dân