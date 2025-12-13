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Nhà 8m2 giá 1,68 tỷ đồng ở Hà Nội, bề ngang chỉ bằng một lối đi

Đọc thêm : Nhà 8m2 giá 1,68 tỷ đồng ở Hà Nội, bề ngang chỉ bằng một lối đi