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Nguyệt Hằng phim "Độc đạo" hé lộ thời khốn khó từng nhận cát-xê 40.000 đồng

NSƯT Nguyệt Hằng từng nhận 40.000 đồng cho một đêm diễn nhưng phải dùng một nửa số tiền đó để... trả xe ôm.
Đọc thêm : Nguyệt Hằng phim "Độc đạo" hé lộ thời khốn khó từng nhận cát-xê 40.000 đồng