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Nguyễn Xuân Son nhớ đội tuyển Việt Nam, CĐV nói lời động viên

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son thừa nhận rất nhớ đội tuyển Việt Nam khi đang trải qua quá trình điều trị chấn thương dài hạn.
Đọc thêm : Nguyễn Xuân Son nhớ đội tuyển Việt Nam, CĐV nói lời động viên