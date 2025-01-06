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Nguyễn Xuân Son lần đầu lên tiếng sau chấn thương kinh hoàng

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã lên tiếng sau khi dính chấn thương kinh hoàng trong trận đấu với Thái Lan. Có khả năng, anh sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.
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