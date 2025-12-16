Video
video cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ

Nguyễn Thị Oanh chính thức đoạt HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ với thành tích 10 phút 13 giây 75.
Đọc thêm : Cạnh tranh với Thái Lan, điền kinh Việt Nam gây tiếng vang ở SEA Games 33