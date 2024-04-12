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Nguyên tắc "bất di bất dịch" của Quỹ Nhân ái báo Dân trí

"Quỹ Nhân ái được thành lập với nguyên tắc "bất di bất dịch" ngay từ những ngày đầu, đó là một đồng đến là một đồng đi", Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chia sẻ.
Đọc thêm : Nguyên tắc "bất di bất dịch" của Quỹ Nhân ái báo Dân trí