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Nguyên nhân sự cố tràn bùn khi đào ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội

100 công nhân đã được huy động để xử lý sự cố tràn bùn khi thi công đào hầm tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
Đọc thêm : Nguyên nhân sự cố tràn bùn khi đào ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội