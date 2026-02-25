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Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú, năm 2022

Thủ khoa đầu ra và tốt nghiệp bác sĩ nội trú trong top 7 học viên xuất sắc nhất, Nguyễn Mạnh Hùng là học viên chuyên ngành Da liễu duy nhất đạt kết quả này.
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