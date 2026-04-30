Video
video cùng chuyên mục

Nguy kịch sau bỏng điện cao thế, người bố trẻ chắp tay khẩn cầu giúp đỡ

Sau cú phóng điện cao thế, Nhất “rơi” từ mái tôn tầng 2 xuống đất. Bỏng 38% cơ thể, đa chấn thương nặng Nhất chuyển liên tiếp 3 bệnh viện.
Đọc thêm : Đa chấn thương, nguy kịch vì bỏng điện, người bố 2 con cầu xin sự sống