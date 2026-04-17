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Người “xây nhầm” gần 50 căn nhà bị bắt, dân lo mất trắng tài sản

Ông Lê Văn Hoàng bị bắt tạm giam vì lừa đảo liên quan gần 50 căn nhà xây trái phép ở Tân Khánh. Người dân hoang mang trước nguy cơ mất “tổ ấm”.