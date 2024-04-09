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Người Việt ở nước ngoài kể phút tận mắt xem nhật thực "trăm năm có một"

Người Việt tại Mỹ và Canada cho biết nhật thực toàn phần diễn ra nhanh, từ lúc trời sáng xong tối dần rồi tối hẳn và sáng trở lại trong mấy phút ngắn ngủi.
Đọc thêm : Người Việt ở nước ngoài kể phút tận mắt xem nhật thực "trăm năm có một"