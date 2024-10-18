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Người Việt ở Mỹ sau bão Milton: Đợi 3 tiếng mua xăng, một tuần chưa có điện

Sau khi bão Milton đi qua, nhiều khu vực ở Florida chưa được cung cấp điện trở lại khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Đọc thêm : Người Việt ở Mỹ sau bão Milton: Đợi 3 tiếng mua xăng, một tuần chưa có điện