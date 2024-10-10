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Người Việt ở Florida ngồi trên ô tô 12 tiếng đi tránh siêu bão Milton

Chị Nguyễn Nhung (sống ở Tampa, Florida) và chồng, con trải qua hành trình 12 tiếng trên ô tô để đến bang Georgia sơ tán tránh bão Milton.
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