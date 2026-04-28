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"Người Việt mình thương nhau" gây tranh cãi

Ca khúc 'Người Việt mình thương nhau" gây tranh cãi bởi câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu"
Đọc thêm : Ban tổ chức Âm vang Tổ quốc: Đổi lời "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu"