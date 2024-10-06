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Người Việt giúp việc đại gia Trung Đông: Ở nhà 500m2, ra phố có lái xe đưa

Chủ nhà người Li Băng có một số quy định khắt khe nhưng chị Từ Thị Năm (quê Bắc Giang) vẫn gắn bó gần 10 năm qua.
Đọc thêm : Người Việt giúp việc đại gia Trung Đông: Ở nhà 500m2, ra phố có lái xe đưa