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Người Việt dậy sớm, cho nhân viên nghỉ làm xem tập duyệt binh ở Nga

Hàng trăm người Việt Nam đã có mặt tại Quảng trường Đỏ chờ xem buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh ở Moscow sáng 7/5 (giờ Nga).
Đọc thêm : Người Việt dậy sớm, cho nhân viên nghỉ làm xem tập duyệt binh ở Nga