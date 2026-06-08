Video
video cùng chuyên mục

Người Triều Tiên chào đón Chủ tịch Trung Quốc công du

Phái đoàn Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã được đón tiếp trang trọng khi công du Triều Tiên.
Đọc thêm : Nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân ra sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc