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Người trẻ Hàn Quốc được trả hơn 11 triệu đồng/tháng để "chịu ra đường"

Chính phủ Hàn Quốc mong muốn số tiền này sẽ giúp các bạn trẻ ổn định về tâm lý và sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Đọc thêm : Người trẻ Hàn Quốc được trả hơn 11 triệu đồng/tháng để "chịu ra đường"