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Người thân xúc động tiết lộ về cô gái Anh hiến tạng cứu 3 người ở Việt Nam

Chia sẻ về con gái của mình, bố nạn nhân cho biết cô là người xinh đẹp, sống độc lập, có tính cách hài hước và thông minh sắc sảo.
Đọc thêm : Người thân xúc động tiết lộ về cô gái Anh hiến tạng cứu 3 người ở Việt Nam