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Người thân khóc chờ nhận thi thể vụ cháy: "Tôi điện thoại mà không ai nghe"

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, người nhà nạn nhân có mặt để làm thủ tục nhận thi thể. Nhiều người không cầm được nước mắt.
Đọc thêm : Người thân khóc chờ nhận thi thể vụ cháy: "Tôi điện thoại mà không ai nghe"