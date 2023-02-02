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Người phụ nữ thủng ruột vì thói quen sau khi ăn của nhiều người Việt

Xuất hiện dấu hiệu bất thường ở bụng nhưng vì đúng dịp lễ Tết nên phải một tuần sau bệnh nhân mới vào bệnh viện thăm khám.
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