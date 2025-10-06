Video
video cùng chuyên mục

Người phụ nữ thoát chết trong vụ nổ nghi rò rỉ khí gas ở Hải Phòng

Vừa di chuyển qua vị trí xảy ra sự việc, nghe tiếng nổ lớn, chị Phương Nhung cảm nhận áp lực mạnh rồi ngã xuống đường, cố gắng bỏ chạy để thoát nguy hiểm.
