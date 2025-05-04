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Người phụ nữ sống trong một chiếc xe mini thay cho nhà

Khi đến tuổi nghỉ hưu, người phụ nữ này đã quyết định sống luôn trên chiếc ô tô "tí hon" để tiết kiệm chi phí và tiện cho việc ngao du khắp nước Mỹ.
Đọc thêm : Người phụ nữ sống trong một chiếc xe mini thay cho nhà