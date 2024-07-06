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Người phụ nữ sốc vì bạn trai đếm số miếng thịt để chia tiền bữa ăn

Một phụ nữ Trung Quốc choáng váng khi trong cuộc hẹn hò gần đây, bạn trai đã đề xuất chia tiền hóa đơn bữa tối dựa trên số miếng thịt mỗi người đã ăn.
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