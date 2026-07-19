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Người phụ nữ phản ứng nhanh khi thấy cướp xuất hiện

Nhìn hành động của người phụ nữ này, nhiều người cho rằng chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên cô gặp cướp nên đã có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó.
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