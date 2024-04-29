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Người phụ nữ ở TPHCM gần 20 năm ngủ lề đường vì... nhà "siêu mỏng"

Nhà chật chội lại chất đầy đồ đạc, bà Cúc khó lòng sinh hoạt hay ngủ nghỉ. Vậy nên, gần 20 năm qua, bà đành đặt ghế bố, ngủ sạp hoa ven đường.
Đọc thêm : Người phụ nữ ở TPHCM gần 20 năm ngủ lề đường vì... nhà "siêu mỏng"